Политика как он...
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Политика как она есть

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Губернатор Калифорнии попросил миллиарды долларов после пожаров

Губернатор Калифорнии попросил миллиарды долларов после пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запросил у Конгресса почти 40 миллиардов долларов, чтобы помочь штату восстановиться после январских пожаров, которые «могут стать самым дорогим стихийным бедствием в истории США».

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