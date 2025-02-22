Губернатор Калифорнии попросил миллиарды долларов после пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запросил у Конгресса почти 40 миллиардов долларов, чтобы помочь штату восстановиться после январских пожаров, которые «могут стать самым дорогим стихийным бедствием в истории США».
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