Военных гарантий не будет: В США раскрыли подробности о новом соглашении по редкоземельным металлам

Царьград Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Globallookpress Министр финансов США заявил, что планируемая сделка между США и Украиной по использованию редкоземельных металлов не предусматривает военных гарантий для Киева.
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