ВСУ за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией об артиллерийских атаках, которые проводились войсками нацистских формирований киевского режима за прошедший суточный период.
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