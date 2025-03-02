В Британии представлен новый китайский бренд электрофургонов: известны подробности

Разработанный с нуля, Farizon SV построен на платформе drive-by-wire, которая, как отмечается в сообщении, обеспечивает значительные преимущества в компоновке, с пятью различными комбинациями размеров, предоставляющими покупателям из Великобритании ….
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