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5koleso.ru

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В Британии представлен новый китайский бренд электрофургонов: известны подробности

Разработанный с нуля, Farizon SV построен на платформе drive-by-wire, которая, как отмечается в сообщении, обеспечивает значительные преимущества в компоновке, с пятью различными комбинациями размеров, предоставляющими покупателям из Великобритании ….

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