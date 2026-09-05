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Агентства предупредили об угрозе кредитному рейтингу Германии

Агентства предупредили об угрозе кредитному рейтингу Германии

Экономисты считают, что кредитный рейтинг Германии может оказаться под давлением, если инвестиции в инфраструктуру не ускорят экономический рост, 5 сентября пишет газета Welt am Sonntag.

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