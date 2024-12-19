Путина призвали не освобождать врачей от ответственности за медицинские преступления

Политика как она есть

Пострадавшие от некачественно оказанной медицинской помощи обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой не подписывать изменения в Уголовный кодекс, снимающие с медицинских работников уголовную ответственность за допущенные нарушения в лечении.