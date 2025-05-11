Петербургские организации допобразования получат субсидии от города

По социальному сертификату Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города «О Порядке предоставления в 2025 году субсидий в целях оплаты соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере по направлению «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в Санкт-Петербурге в соответствии с социальным сертификатом», передает пресс-служба Смольного.