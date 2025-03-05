Власти Республики Сербской обсудили с китайской компанией новый проект

Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович в Баня-Луке провел беседу с представителями китайской компании Шаньдун относительно реализации проекта строительства автомагистрали Баня-Лука-Приедор, 5 марта сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».
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