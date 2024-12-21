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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдамс: «Уйду в аренду, если вообще не буду получать игрового времени. Не хочу, как маскот, ходить в форме 2Drots»

«Я первые два сезона, когда у меня шла игра и все было окей, я вам руки не выкручивал. Я сразу подписывал контракт.

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