В четырёх сёлах Севастополя пройдёт бесплатная вакцинация от бешенства

В ближайшую субботу привить питомца можно будет в Солнечном, Фруктовом, Андреевке и Поворотном.В эту субботу, 12 сентября, в Севастополе пройдёт бесплатная вакцинация животных от бешенства.
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