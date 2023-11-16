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Boeing значительно превзошел по заказам Airbus на авиасалоне Дубай 2023

Boeing значительно превзошел по заказам Airbus на авиасалоне Дубай 2023

Американский аэрокосмический гигант Boeing затмил своего французского конкурента Airbus после четырех дней сделок на авиасалоне в Дубае в 2023 году, подчеркнув высокий спрос, в частности, на широкофюзеляжные самолеты и уверенно вернувшись после нескольких лет низкой производительности после крупных скандалов, связанных с безопасностью.

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