Boeing значительно превзошел по заказам Airbus на авиасалоне Дубай 2023

Американский аэрокосмический гигант Boeing затмил своего французского конкурента Airbus после четырех дней сделок на авиасалоне в Дубае в 2023 году, подчеркнув высокий спрос, в частности, на широкофюзеляжные самолеты и уверенно вернувшись после нескольких лет низкой производительности после крупных скандалов, связанных с безопасностью.