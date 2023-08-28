Роналдиньо подозревается в мошенничестве с криптовалютой – его компанию считают финансовой пирамидой. Бразилец не приходит в суд, ему закрывают выезд из страны

Бразильская прокуратура считает, что компания 18K, принадлежащая бывшему игроку «Барселоны» и сборной Бразилии, является финансовой пирамидой.
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