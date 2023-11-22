В ближайшее время ожидается передача Арменией нескольких пусковых установок "Точка-У" Украине. Решение было принято не без участия США, так же будут переданы 200 ракет.
Это или провокация, или у Пашиняна поехала крыша
Комментарии
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Стас Гулинов
С кола?
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3 час.
Юрий Шлыков
Ничего у него не поехало,просто пиндосы прикупили себе холуйка.Вот он и отрабатывает тридцать серебренников.А что до Армении,та плевать он на неё хотел.
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50 мин.
Владимир Хорошев
То, что Пашинян - агент ЦРУ - сомнений нет! Дали команду этому упырю - он и выполняет. У него выбора нат. Тварь продажная...
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19 мин.
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