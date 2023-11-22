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Медвежий угол

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Это или провокация, или у Пашиняна поехала крыша

Это или провокация, или у Пашиняна поехала крыша

В ближайшее время ожидается передача Арменией нескольких пусковых установок "Точка-У" Украине. Решение было принято не без участия США, так же будут переданы 200 ракет.

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Комментарии
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Стас Гулинов
С кола?
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3 час.
Юрий Шлыков
Ничего у него не поехало,просто пиндосы прикупили себе холуйка.Вот он и отрабатывает тридцать серебренников.А что до Армении,та плевать он на неё хотел.
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50 мин.
Владимир Хорошев
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