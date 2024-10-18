На форуме "Производительность 360" обсудили итоги реализации национального проекта "Производительность труда"

В Москве проходит VI федеральный форум "Производительность 360", на котором представители бизнеса, власти и центров компетенций подводят итоги реализации национального проекта "Производительность труда" и обсуждают дальнейшую разработку мер по повышению экономической эффективности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии