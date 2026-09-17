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Царьград

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Путин назвал захват российских судов пиратством и пригрозил ответом

Путин назвал захват российских судов пиратством и пригрозил ответом

В 2022 году Россия, Украина, Турция и ООН подписали зерновую сделку в Стамбуле, однако в июле 2023 Россия вышла из неё, обвинив Запад в создании угроз для экспорта.

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