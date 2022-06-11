Конате – 65-й дебютант Франции при Дешаме. Тренер побил рекорд Идальго

Защитник сборной Франции Ибраима Конате принял участие в матче Лиги наций с Австрией (1:1). 23-летний футболист «Ливерпуля» стал 65-м игроком, дебютировавшим за «трехцветных» при главном тренере Дидье Дешаме, который работает с национальной командой с 2012 года.
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
- Игроки «Зенита» закурили чемпионские сигары в раздевалке после победы в Единой лиге ВТБ
Свежие комментарии