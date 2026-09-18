Продолжаются выборы в России, противник пытается нарастить число атак БПЛА

Сегодня в России первый день выборов, которые продлятся до воскресенья включительно. Во всех субъектах РФ будут избирать новый состав Государственной Думы.
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