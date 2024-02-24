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Быстрый и вкусный Пирог с грушами.

Быстрый и вкусный Пирог с грушами.

Здравствуйте, сегодня мы поделимся с вами рецептом быстрого и вкусного пирога с грушами на сметане. Этот простой пирог можно приготовить из доступных продуктов, а его приготовление не займет много времени.

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