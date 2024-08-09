Именины 10 августа по православному календарю празднуют Анастасии, Антонины, Николаи и Павлы AdministratorПо православному календарю 10 августа именины отмечают женщины и девушки, названные Анастасиями или Антонинами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии