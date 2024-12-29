Расим Баксиков принял участие в акции «Елка желаний»

Заместитель Председателя комитета по законности и правопорядку Государственного Совета Республики Татарстан, Депутат Государственного Совета РТ и Герой России Расим Баксиков стал участником акции «Елка желаний».
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