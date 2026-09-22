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Царьград

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Полиция Фокино расследует инцидент с ножом на детской площадке

Полиция Фокино расследует инцидент с ножом на детской площадке

В Фокино, Приморский край, полиция ведёт проверку после сообщений о ребёнке, напугавшем детей на площадке предметом, напоминающим нож.

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