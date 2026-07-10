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Политнавигатор

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Британский русофоб: Если русские победят, ВСУ вольются в состав ВС РФ и развернутся против Запада

Британский русофоб: Если русские победят, ВСУ вольются в состав ВС РФ и развернутся против Запада

Запад не может позволить себе потерять Украину в стратегическом плане. Об этом ведущий подкаста «Ukraine: TheLatest» Фрэнсис Дирнли заявил на дискуссии в Оксфордском союзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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