В Энгельсе произошёл пожар на аэродроме после атаки БПЛА, жителей эвакуируют В Энгельсе Саратовской области в результате масштабной атаки украинских дронов пострадало около 30 частных и дачных домов, расположенных в нескольких садоводческих товариществах.
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