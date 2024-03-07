Прокуратура контролирует расследование ДТП с автобусом в Петрозаводске

Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения К выяснению обстоятельств аварии с участием пассажирского автобуса в Петрозаводске подключилась прокуратура Карелии.
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