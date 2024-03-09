Тюменцам рассказали какое количество света оптимально для работы

Для комфортной работы в домашних условиях стол стоит располагать сбоку от окна. Также важно выбрать правильную температуру и мощность искусственного света, рассказал тюменский специалист по освещению и световым решениям Сергей Коробанов.
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