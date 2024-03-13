Белгородец пострадал при обстреле Шебекино

Система ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью за утро. Во время обстрела Шебекино с украинской стороны ранен работник местного предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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