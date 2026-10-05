Минус левый берег. Удары по киевским мостам открыли украинцам реальность

Начавшаяся кампания ударов по мостам в Киеве спровоцировала неожиданное — украинское медийное пространство вдруг заговорило о войне не как о череде шапкозакидательских сводок, а как о физической реальности.
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