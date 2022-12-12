Житель Комсомольска-на-Амуре умер, получив удар в голову у ресторана

В Комсомольске-на-Амуре потасовка возле ресторана закончилась гибелью одного из посетителей. Инцидент произошел в заведении "Золотой дракон" в ночь с 10 декабря на 11 декабря, сообщили на странице группы "Komsagram • Комсомольск-на-Амуре" во ВК.