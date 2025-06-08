Власти Москвы намерены вдвое сократить сроки назначения соцвыплат

Москва вдвое сократит сроки назначения социальных выплат. Как сообщил глава столичного департамента соцзащиты, ускорение стало возможным благодаря цифровым технологиям и созданию социального казначейства.
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