ИМ

Ильдус Мамлеев

Ну кто из близлежайших стран с Украины, должны им сказать "Большое человеческое спасибо" Зе, он сделал всё что бы максимально обезопасить эти страны! Так что вся ЕС может и дальше помогать Украине, в конец разрушая свою экономику, а он [в благодарность] обязательно накроет их радиоактивные облако, на долгие годы!