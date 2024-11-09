Уровень радиации в Одесском порту превысил порог, за которым в организме человека начинаются ужасные изменения: поражаются внутренние органы, развиваются раковые болезни.
Ядерный могильник. Одесский порт фонит «невидимой смертью», как Чернобыль
Комментарии
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александр ольшанский
Если из квартир Одесситов ушли тараканы , то это точно фонит радиоактивность...
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11 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну кто из близлежайших стран с Украины, должны им сказать "Большое человеческое спасибо" Зе, он сделал всё что бы максимально обезопасить эти страны! Так что вся ЕС может и дальше помогать Украине, в конец разрушая свою экономику, а он [в благодарность] обязательно накроет их радиоактивные облако, на долгие годы!
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10 час.
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