Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    ...визжал бесноватый евреец Алтайцер - сам судя по постоянным истерикам уже полудохлый - не выходящий из приступов бе...Сказал "Путин" — ...
  • Резидент 007
    Ранее С. Лавров сказал перед телекамерой. "Если кто-то совершит агрессию против Крыма, тот получит вооруженный отпор ...В Киеве представи...
  • Алекс Сэм
    Что он курит?Как похорошел Кие...

Ядерный могильник. Одесский порт фонит «невидимой смертью», как Чернобыль

Ядерный могильник. Одесский порт фонит «невидимой смертью», как Чернобыль

Уровень радиации в Одесском порту превысил порог, за которым в организме человека начинаются ужасные изменения: поражаются внутренние органы, развиваются раковые болезни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр ольшанский
Если из квартир Одесситов ушли тараканы , то это точно фонит радиоактивность...
Ответить
11 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну кто из близлежайших стран с Украины, должны им сказать &quot;Большое человеческое спасибо&quot; Зе, он сделал всё что бы максимально обезопасить эти страны! Так что вся ЕС может и дальше помогать Украине, в конец разрушая свою экономику, а он [в благодарность] обязательно накроет их радиоактивные облако, на долгие годы!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх