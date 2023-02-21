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Маргарита Симоньян: «До СВО Галкин* оскорблял мою семью много раз. Тигран безумно переживал»

Маргарита Симоньян: «До СВО Галкин* оскорблял мою семью много раз. Тигран безумно переживал»

Не так давно Маргарита Симоньян крайне нелестно отозвалась о Максиме Галкине, более того, своими словами главред RT поставила под сомнение репутацию супруга Примадонны.

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