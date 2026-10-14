В Новосибирске в рейсовом автобусе №23 на полу выросли грибы устричные вёшенки. Необычную находку обнаружила местная жительница Ирина и поделилась в соцсети Threads*.
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