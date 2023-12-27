Мама вбила себе в голову какую-то ерунду и игнорирует внучкин день рождения: «В этот день отмечать нельзя!»— …Дело в том, что дочь родилась в 23.
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