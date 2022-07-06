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Все новое – хорошо забытое старое. В белорусской армии реорганизуют огнеметные подразделения

В условиях «гибридной» войны, развязанной «коллективным Западом» против России и Беларуси, а в целом – против Союзного государства, Республика Беларусь, окончательно излечившись от пресловутой толерантности, выполняет свои союзнические обязательства перед Россией и целенаправленно реализовывает собственную военную политику, обеспечивающую военную безопасность страны Сообщение Все новое – хорошо забытое старое.

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