Трамп собирается обанкротить Иран – Financial Times

Переходная команда Трампа уже разрабатывает указы, направленные против Тегерана, которые президент сможет издать в первый же день нахождения в Овальном кабинете, в том числе об ужесточении и добавлении новых санкций в отношении экспорта иранской нефти.
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