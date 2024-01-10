Перечислены новые функции Android

Корпорация Google назвала функции, которые получит ОС Android в 2024 году. В компании пообещали, что в операционной системе и смартфонах Samsung появится опция Quick Share, которая позволит быстро обмениваться данными между телефонами и ПК.
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