РИАП "АПРАЛ" МТ

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В Псковской области взрывом повреждены два КА-52, взрывчатку обнаружили на МИ-28

В Псковской области взрывом повреждены два КА-52, взрывчатку обнаружили на МИ-28

На аэродроме в Псковской области, были повреждены два вертолета Ка-52, после осмотра места происшествия, взрывное устройство было обнаружено на МИ-28, которое к счастью удалось обезвредить, его мощность составила 400 грамм.

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