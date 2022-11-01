В Псковской области взрывом повреждены два КА-52, взрывчатку обнаружили на МИ-28

На аэродроме в Псковской области, были повреждены два вертолета Ка-52, после осмотра места происшествия, взрывное устройство было обнаружено на МИ-28, которое к счастью удалось обезвредить, его мощность составила 400 грамм.
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