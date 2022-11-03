Закон, порядок, государство

696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Ну и какая это "очередная" схема? Этой схеме уже хрен знает сколько времени и только слабоумные ещё ведутся на это. К..."Только маме не г...
  • Виктор Волковский
    Я за справедливость... Первое - а если дама живёт в гареме??? Второе -Конгресс терзал Била Клинтона за секс с симпати...Изменяет ли вам в...
  • Евгений Филин
    Уж слишком близко к зоне боевых действий.Отечественные бес...

О любви к малой Родине: выставка детских работ "Учитель – ученик" открылась в Уссурийске

О любви к малой Родине: выставка детских работ "Учитель – ученик" открылась в Уссурийске

В преддверии Дня народного единства в Уссурийске заработала выставка детских работ (0+) художественного отделения центра культуры и досуга "Искра".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх