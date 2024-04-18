Шашлыки и дача отменяются: аномальная погода на майские праздники в Москве, Питере и регионах

Совсем скоро россиян ждут длинные весенние выходные. После шестидневной недели жители страны, работающие по графику 5/2, смогут четыре дня подряд провести дома или на даче, а также отправиться в другой город.
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