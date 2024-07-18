В Госдуме придумали способ по борьбе с медицинскими фейками

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил о необходимости введения специальных стандартов для людей, которые выдают себя за медиков, но при этом не имеют соответствующего образования.
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