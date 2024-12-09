Россия знает о попытках Запада провести в Грузии "цветную революцию", пишет dikGAZETE. По мнению автора, благодаря принятой политической системе у текущего проевропейского президента мало шансов на переизбрание.
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