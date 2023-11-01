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В синайскую пустыню. В Израиле подготовили план перемещения палестинского населения сектора Газа

В синайскую пустыню. В Израиле подготовили план перемещения палестинского населения сектора Газа

На фоне этого документа можно уверенно говорить, что одна из целей военной операции ЦАХАЛ "Железные мечи" – полное вытеснение арабских жителей этого анклава "Нет иного выбора, как переехать в другое место…" 29 октября ресурс +972 Local Call опубликовал текст с логотипом Министерства разведки Израиля.

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