В синайскую пустыню. В Израиле подготовили план перемещения палестинского населения сектора Газа

На фоне этого документа можно уверенно говорить, что одна из целей военной операции ЦАХАЛ "Железные мечи" – полное вытеснение арабских жителей этого анклава "Нет иного выбора, как переехать в другое место…" 29 октября ресурс +972 Local Call опубликовал текст с логотипом Министерства разведки Израиля.