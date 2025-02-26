Более 50 млн тенге по алиментам взыскали с жителя Актау через суд

В Верховном суде рассказали, что еще в 2010 году жителя Актау обязали выплачивать в пользу матери их 16-летнего сына на его содержание алименты в 1/4 со всех видов заработка до 18-летия, передает inAktau.
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