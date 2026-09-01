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Украина реализует «преступную стратегию энергоцида» – Мирошник

Украина реализует «преступную стратегию энергоцида» – Мирошник

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные формирования Украины, продолжая наносить удары по энергетике преследуют «преступную стратегию энергоцида» в Запорожской, Курской и Херсонской областях.

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