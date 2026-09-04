В Стамбуле ликвидирован мужчина, подозреваемый в связи с ИГ*

Полиция Турции ликвидировала в Стамбуле предполагаемого боевика ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), который планировал теракт.
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