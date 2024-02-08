В России тестируют сервис, который предотвратит столкновение дронов и самолетов в небе. Научно-исследовательский центр «Аэроскрипт» запустил эксперимент по обмену данными между цифровой платформой «Небосвод».
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