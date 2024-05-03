Мой зять купил Весту, а я Шкоду. Спустя 80 000 км. мы оба поняли, кто из нас совершил глупость 6 лет назад

Сейчас уже мало кто удивляется тому, что происходит на рынке новых и подержанных автомобилей. Если ещё давеча за 1,5 миллиона рублей можно было купить приличный автомобиль, типа Шкоды Октавии или Тойоты Короллы, то теперь за эти деньги единственное, на что можно рассчитывать, это Лада Веста, да и то, в одной из самых простецких комплектаций, которая […] Сообщение Мой зять купил Весту, а я Шкоду.