Дочери рэпера Тимати подарили собаку мальтипу

Дочь Тимати получила нового питомца, собаку, которую назвала в честь своего отца. Мама артиста Симона Юнусова рассказала в социальных сетях, как ее внучка Алиса выбирала себе собаку, и упомянула о том, что ее сын сначала был против маленьких собак, в частности, мальтипу, но в итоге взял ее ребенку: …К счастью, мой аргумент, что большие собаки разнесут его новую квартиру, сработал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии