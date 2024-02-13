Дочери рэпера Тимати подарили собаку мальтипу

Дочь Тимати получила нового питомца, собаку, которую назвала в честь своего отца. Мама артиста Симона Юнусова рассказала в социальных сетях, как ее внучка Алиса выбирала себе собаку, и упомянула о том, что ее сын сначала был против маленьких собак, в частности, мальтипу, но в итоге взял ее ребенку: …К счастью, мой аргумент, что большие собаки разнесут его новую квартиру, сработал.