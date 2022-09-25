Живая Кубань

218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Узнать, кто из студентов не подлежит мобилизации, можно на горячей линии Минобра

Узнать, кто из студентов не подлежит мобилизации, можно на горячей линии Минобра

Узнать, кто из студентов не подлежит мобилизации, можно на горячей линии МинобраСтало известно, что Министерство образования и науки России открыло для учащихся высших учебных заведений горячую линию по вопросам, касающимся частичной мобилизации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх