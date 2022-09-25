Узнать, кто из студентов не подлежит мобилизации, можно на горячей линии Минобра

Узнать, кто из студентов не подлежит мобилизации, можно на горячей линии МинобраСтало известно, что Министерство образования и науки России открыло для учащихся высших учебных заведений горячую линию по вопросам, касающимся частичной мобилизации.
Узнать, кто из студентов не подлежит мобилизации, можно на горячей линии МинобраСтало известно, что Министерство образования и науки России открыло для учащихся высших учебных заведений горячую линию по вопросам, касающимся частичной мобилизации.
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