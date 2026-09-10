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Царьград

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"Лиза Алерт": в зоне поисков Усольцевых найдены интересные артефакты

"Лиза Алерт": в зоне поисков Усольцевых найдены интересные артефакты

Следствие по делу о пропаже супругов и их дочери продолжается, поэтому подробности о находках не разглашаются.

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